Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки – держсекретар США

"Конфлікт повинен закінчитися, і політика США полягає в тому, аби він закінчився", ‒ заявив Марко Рубіо.

Україна платить найбільшу ціну за війну, а США хочуть завершити війну так, щоб конфлікт закінчився і не відновився через кілька років.

Про це державний секретера США Марко Рубіо сказав в інтерв’ю СBS Mornings.

Він підкреслив, що “Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, за людей та життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном”.

“Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, аби він закінчився. Ми будемо докладати зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільно, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність”, ‒ каже Рубіо.