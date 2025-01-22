Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки – держсекретар США
22 січня 2025, 11:55
Марко Рубіо. Фото: trend.az
"Конфлікт повинен закінчитися, і політика США полягає в тому, аби він закінчився", ‒ заявив Марко Рубіо.
Україна платить найбільшу ціну за війну, а США хочуть завершити війну так, щоб конфлікт закінчився і не відновився через кілька років.
Про це державний секретера США Марко Рубіо сказав в інтерв’ю СBS Mornings.
Він підкреслив, що “Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, за людей та життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном”.
“Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, аби він закінчився. Ми будемо докладати зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільно, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність”, ‒ каже Рубіо.
За його словами, “кожен повинен бути дуже щасливим”, що президентом США став Дональд Трамп, який хоче “сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам”.