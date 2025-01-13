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Індія не прийматиме танкери "тіньового флоту" рф, які потрапили під санкції США – Bloomberg

13 січня 2025, 19:09
Індія не прийматиме танкери
Фото: з вільного доступу
Індійські банки також вимагатимуть сертифікати щодо походження нафти.
Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через перевезення вантажів для росії.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву високопоставленого індійського чиновника на умовах анонімності.
 
За словами співрозмовника, танкерам, які потрапили під санкції США заборонять розвантажувати вантажі. Водночас, це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажуються до 12 березня.
 
Індійські банки також вимагатимуть сертифікати щодо походження нафти.
 
Чиновник додав, що індійські нафтопереробники ведуть переговори про термінові угоди про постачання з постачальниками з Близького Сходу.
 
"Постачання нафти не є проблемою. ОПЕК має 3 мільйони барелів на день резервних потужностей, водночас постачальники, що не входять в ОПЕК, такі як США, Канада, Бразилія, Гайана, можуть легко збільшити обсяги. Ціни на нафту є проблемою, але подорожчання вище $80, ймовірно, не триватиме довго", — вказує він.
 
Індія наразі також переглядає участь державних компаній у нафтовому проєкті "Восток" який потрапив під санкції.
 
У разі зменшення російських поставок індійські нафтопереробники можуть втратити знижки, якими вони користувалися.
 
Чиновник додав, що вплив санкцій буде відчутний, коли через два місяці закінчиться перехідний період.

 

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