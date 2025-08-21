Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія образилася на мита Трампа і хоче ще більше "дружити" з рф – Bloomberg

21 серпня 2025, 14:55
Індія образилася на мита Трампа і хоче ще більше
Фото: з вільного доступу
Джайшанкар запропонував Індії та росії рішуче працювати над розширенням взаємної торгівлі
Індія та росія прагнуть збільшити свій річний товарообіг приблизно на 50% протягом наступних п'яти років, до 100 мільярдів доларів. Це відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах Нью-Делі зі США та погроз Дональда Трампа на адресу москви.
 
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара.
 
Не згадуючи безпосередньо США та їхню торговельну політику, Джайшанкар заявив на Індійсько-російському бізнес-форумі, що зростаюча глобальна невизначеність змушує країну знову звернути увагу на "надійних і стабільних партнерів". 
 
"Ми всі гостро усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери продовжують тісно і регулярно взаємодіяти", - сказав він.
 
Джайшанкар також запропонував Індії та росії рішуче працювати над розширенням взаємної торгівлі, заохочувати створення більшої кількості спільних підприємств між компаніями двох держав. 
 
Індія віддалилася від США після оголошення Трампом про додаткові 25% мита на індійські товари та погроз збільшити їх до 50% -  ставки, яка зробить неконкурентоспроможним індійський експорт до США. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав путіна "другом" після телефонної розмови з російським диктатором, а Делі зробив крок до зміцнення відносин з Китаєм. Очікується, що наприкінці серпня Моді відвідає Піднебесну.

 

