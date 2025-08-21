Індія образилася на мита Трампа і хоче ще більше "дружити" з рф – Bloomberg

Джайшанкар запропонував Індії та росії рішуче працювати над розширенням взаємної торгівлі

Індія та росія прагнуть збільшити свій річний товарообіг приблизно на 50% протягом наступних п'яти років, до 100 мільярдів доларів. Це відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах Нью-Делі зі США та погроз Дональда Трампа на адресу москви.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара.

Не згадуючи безпосередньо США та їхню торговельну політику, Джайшанкар заявив на Індійсько-російському бізнес-форумі, що зростаюча глобальна невизначеність змушує країну знову звернути увагу на "надійних і стабільних партнерів".

"Ми всі гостро усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери продовжують тісно і регулярно взаємодіяти", - сказав він.