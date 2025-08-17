ISW: Україна не зможе безпечно відвести війська з Донеччини без повного припинення вогню

На думку ISW, відступ українських сил спровокує скупчення військ на ключових для України логістичних маршрутах та укріплених позиціях

Українські війська не зможуть здійснити безпечне й організоване відведення з неокупованої Донецької області без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій, навіть якщо Україна погодиться на умови президента росії путіна.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Відведення українських військ із решти Донецької області, яке, за оцінками ISW, стало б серйозною стратегічною військово-політичною поступкою, без повного припинення вогню, що поширюється на дальні удари й усю діяльність на передовій, створить серйозні ризики як для українських військ, які відводять, так і для українських військ у тилових районах Харківської області.