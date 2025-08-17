ISW: Україна не зможе безпечно відвести війська з Донеччини без повного припинення вогню
17 серпня 2025, 09:55
Фото: Генштаб ЗСУ
На думку ISW, відступ українських сил спровокує скупчення військ на ключових для України логістичних маршрутах та укріплених позиціях
Українські війська не зможуть здійснити безпечне й організоване відведення з неокупованої Донецької області без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій, навіть якщо Україна погодиться на умови президента росії путіна.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Відведення українських військ із решти Донецької області, яке, за оцінками ISW, стало б серйозною стратегічною військово-політичною поступкою, без повного припинення вогню, що поширюється на дальні удари й усю діяльність на передовій, створить серйозні ризики як для українських військ, які відводять, так і для українських військ у тилових районах Харківської області.
Зокрема, путін не запропонував режиму припинення вогню, який дав би змогу українським військам безпечно відійти за кордон Донецької області та захистити тилові райони від відновлення російської агресії на флангах.
Адміністративний кордон Донецької області розташований далеко від головної лінії оборони України в Донецькій області, відомої як "пояс фортець", і навіть якщо путін введе режим припинення вогню, достатній для відведення українських військ із Донецької області, відновлення російських наземних атак та обстрілів становить загрозу українським військам уздовж лінії фронту й у тилових районах.
Відведення українських військ, імовірно, призведе до значної концентрації сил уздовж основних українських магістралей та оборонних споруд, які, імовірно, стануть цілями для російської авіації, безпілотників й артилерії. Ці удари послаблять бойові можливості українських військ, зокрема здатність України протистояти спробам росії, що відновилися, просунутися до Харківської області вздовж правого флангу або з Донецької області.
Російські війська, що діють у Донецькій області, також, імовірно, матимуть можливість розгромити українські війська, що відходять, і послабити їхню здатність створювати нові оборонні позиції в Харківській області.
Російські удари також позбавлять українських військ можливості утримувати свої позиції на східному березі річки Оскол і створять умови для подальшого просування російських військ до Харківської області з Донецької й Луганської областей. Отже, часткове припинення вогню, яке не поширюється на воєнні дії росії в Харківській і Луганській областях, буде недостатнім для гарантування безпечного виведення українських сил з решти Донецької області, зробили висновок експерти.