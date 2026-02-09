Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль планує удари по ключовій ракетній інфраструктурі Ірану

09 лютого 2026, 10:34
Ізраїль планує удари по ключовій ракетній інфраструктурі Ірану
Фото: з вільного доступу
Представник Міноборони країни заявив, що зараз унікальний шанс послабити ракетний потенціал Ірану.

Ізраїльські військові повідомили американському уряду, що іранська програма балістичних ракет становить реальну небезпеку для регіону. Вони також заявили, що за потреби Єрусалим готовий самостійно вжити необхідних заходів.

Про це інформує The Jerusalem Post. 

За інформацією джерел у сфері безпеки, Ізраїль нещодавно обговорював плани щодо ліквідації ракетного потенціалу та виробничої інфраструктури Ірану. Ці наміри озвучувалися протягом останніх тижнів під час кількох зустрічей на високому рівні. 

Військові чиновники також окреслили можливі дії для знищення програми, зокрема удари по ключових об’єктах виробництва. Вони наголосили, що Ізраїль залишає за собою право самостійно діяти. Також додали, що не дозволять Ірану відновити стратегічні озброєння в масштабах, які можуть загрожувати безпеці країни.

Як пише видання, один із представників міністерства оборони заявив, що теперішній час є «унікальним шансом» серйозно послабити ракетну інфраструктуру Ірану. За його словами, це дозволить усунути чинні загрози для Ізраїлю та сусідніх країн.

Деякі чиновники висловили занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може обрати обмежену стратегію удару. Вони побоюються, що така операція, подібна до недавніх дій США проти хуситів у Ємені, залишить ключові можливості Ірану недоторканими.

"Ми хвилюємося, що він обере лише кілька цілей, оголосить операцію успішною і залишить Ізраїль самотужки розбиратися з наслідками, як це сталося з хуситами", — заявив інший військовий чиновник.

СШАІзраїльІран

Останні матеріали

Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється