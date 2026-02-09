Ізраїль планує удари по ключовій ракетній інфраструктурі Ірану

Представник Міноборони країни заявив, що зараз унікальний шанс послабити ракетний потенціал Ірану.

Ізраїльські військові повідомили американському уряду, що іранська програма балістичних ракет становить реальну небезпеку для регіону. Вони також заявили, що за потреби Єрусалим готовий самостійно вжити необхідних заходів.

Про це інформує The Jerusalem Post.

За інформацією джерел у сфері безпеки, Ізраїль нещодавно обговорював плани щодо ліквідації ракетного потенціалу та виробничої інфраструктури Ірану. Ці наміри озвучувалися протягом останніх тижнів під час кількох зустрічей на високому рівні.

Військові чиновники також окреслили можливі дії для знищення програми, зокрема удари по ключових об’єктах виробництва. Вони наголосили, що Ізраїль залишає за собою право самостійно діяти. Також додали, що не дозволять Ірану відновити стратегічні озброєння в масштабах, які можуть загрожувати безпеці країни.

Як пише видання, один із представників міністерства оборони заявив, що теперішній час є «унікальним шансом» серйозно послабити ракетну інфраструктуру Ірану. За його словами, це дозволить усунути чинні загрози для Ізраїлю та сусідніх країн.

Деякі чиновники висловили занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може обрати обмежену стратегію удару. Вони побоюються, що така операція, подібна до недавніх дій США проти хуситів у Ємені, залишить ключові можливості Ірану недоторканими.

"Ми хвилюємося, що він обере лише кілька цілей, оголосить операцію успішною і залишить Ізраїль самотужки розбиратися з наслідками, як це сталося з хуситами", — заявив інший військовий чиновник.