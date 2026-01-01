Кім Чен Ин надіслав новорічне звернення солдатам КНДР, які воюють на боці рф в Україні
01 січня 2026, 13:48
Фото: KCNA
Він назвав їх "гордістю країни".
Диктатор КНДР Кім Чен Ин надіслав новорічне привітання північнокорейським військовим, які воюють на боці росії у війні проти України.
Про це повідомляє Reuters.
Як пише інформагенція, Кім Чен Ин привітав солдатів, які беруть участь у бойових діях проти України з новим роком та назвав їх "найбільшою силою, гордістю та міцною опорою" країни.
Також лідер КНДР заявив, що з нетерпінням чекає на їхнє повернення додому.
"Будьте сміливими. За вами Пхеньян і москва", - сказав Кім у своєму зверненні.
Крім того, видання поінформувало, що північнокорейський диктатор отримав новорічні вітальні листівки від низки глав держав, зокрема від глави Китаю Сі Цзіньпіна та його дружини.
Хоча ім’я Сі Цзіньпіна у повідомленні прямо не згадувалося, а додаткові деталі не розголошувалися.