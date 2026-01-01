Кім Чен Ин надіслав новорічне звернення солдатам КНДР, які воюють на боці рф в Україні

Він назвав їх "гордістю країни".

Диктатор КНДР Кім Чен Ин надіслав новорічне привітання північнокорейським військовим, які воюють на боці росії у війні проти України.

Як пише інформагенція, Кім Чен Ин привітав солдатів, які беруть участь у бойових діях проти України з новим роком та назвав їх "найбільшою силою, гордістю та міцною опорою" країни.

Також лідер КНДР заявив, що з нетерпінням чекає на їхнє повернення додому.