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КНДР у серпні може розгорнути додаткові війська в рф для участі у війні проти України

27 липня 2025, 11:11
КНДР у серпні може розгорнути додаткові війська в рф для участі у війні проти України
Фото: з відкритих джерел
Північна Корея також продовжує постачати артилерійські снаряди для росії
Північна Корея у серпні може направити до росії додаткові війська для участі у війні проти України, ба більше – Пхеньян продовжує постачати зброю рф.
 
Про це пише Reuters з посиланням на південнокорейську розвідку.
 
Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) вважає, що Росія ймовірно готується до масштабного наступу у серпні, заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен.
 
"Додаткове розгортання може відбутися вже в липні чи серпні", – сказав Лі, додавши, що розвідка посилається на нове зібрання військ для відправки Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна високопоставленого співробітника служби безпеки президента росії.
 
В обмін на артилерійські боєприпаи та ракети для росії, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет.
 
 
КНДРвійна в Україніросія окупанти

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