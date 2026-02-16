Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
КНДР збудувала житловий район для сімей своїх солдатів, які загинули у війні рф проти України

16 лютого 2026, 12:33
КНДР збудувала житловий район для сімей своїх солдатів, які загинули у війні рф проти України
Останніми місяцями КНДР посилила пропаганду, що прославляє війська, залучені у війні.
У Північній Кореї повідомили про завершення будівництва нового житлового району в Пхеньяні для сімей солдатів, які загинули під час бойових дій на боці російських військ в Україні. 
 
Про це повідомляє NBC News.
 
На опублікованих державними медіа фото лідер КНДР Кім Чен Ин разом зі своєю донькою Кім Джу Е оглядає нову вулицю Сеппьоль та відвідує помешкання родин. Він пообіцяв віддячити "молодим мученикам", які "пожертвували всім заради своєї батьківщини". У своїй промові Кім сказав, що новий район символізує "дух і жертву" загиблих військовослужбовців.
 
Останніми місяцями Північна Корея посилила пропаганду, що прославляє війська, залучені у війні росії проти України. Зокрема, створено стіну пам'яті та збудовано музей. Аналітики вбачають у цьому спробу зміцнити внутрішню єдність і стримати можливе громадське невдоволення.
 
Кім останніми місяцями відправив до росії тисячі військових та велику кількість військової техніки, включно з артилерією та ракетами.

 

КНДР війна в Україні росія окупанти

