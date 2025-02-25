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Конфіскувати заморожені активи рф неможливо через міжнародне право: заяви Макрона на зустрічі з Трампом

25 лютого 2025, 08:33
Конфіскувати заморожені активи рф неможливо через міжнародне право: заяви Макрона на зустрічі з Трампом
Фото: Укрінформ
Активи стануть частиною переговорів наприкінці війни, пояснив французький політик
Конфіскувати можна лише доходи від заморожених активів рф, а не самі активи.
 
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з главою Білого дому Дональдом Трампом.
 
За словами Макрона, зараз у Європі €230 млрд заблокованих у межах санкцій російських активів, однак їхня подальша доля залежатиме від міжнародних домовленостей.
 
"Ми поважаємо міжнародне право – це просто заморожені активи. Зараз ви можете забрати доходи від них, але ви не можете забрати самі активи. Вони є частиною переговорів наприкінці війни. Ця війна коштувала нам великих грошей, і це відповідальність росії, тому що вона є агресором", – пояснив він.
 
Французький політик додав, що частину доходів від активів використали для забезпечення позик, погоджених G7. Водночас він наголосив, що компенсацію першочергово має отримати Україна за шкоду, яку заподіяла росія.
 
Говорив Макрон і про майбутні миротворчі війська в Україні. За його словами, у разі укладення мирної угоди між Україною та рф миротворчі війська не братимуть участі в бойових діях, а діятимуть, щоб захистити гарантії безпеки.
 
"Тобто будуть певні межі, певні обмеження. Ми обговорили це питання з іншими європейськими та неєвропейськими країнами, які також готові скерувати свої миротворчі війська. Деякі країни готові надати матеріально-технічну допомогу, інші – приєднатися, як, наприклад, Франція, скерувавши свої миротворчі війська", – розповів Макрон. 
 
За словами президента Франції, коли Україна та рф підпишуть мирну угоду, ініційовану Трампом, і "якщо росія порушить цю угоду, вона вступить у фактичний конфлікт з усіма, хто брав участь у процесі досягнення миру".
 
це переломний момент, тому що останніми роками ми нічого схожого не спостерігали, і це зовсім не те, що було 2014 року. Ми чітко стоїмо на своїх можливостях. І американці, і європейці готові приєднатися до підтримки цього миру. Якщо ми не гарантуватимемо безпеки цієї частини Європи, то як ми можемо гарантувати власну безпеку?" – резюмував Макрон.
 
Президент Франції зазначив, що мир не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки для України.
 
"Цей мир не може означати капітуляцію України. Цей мир не може бути припиненням вогню без гарантій. Цей мир має передбачати умови для українського суверенітету, давши змогу Україні вести переговори із зацікавленими сторонами щодо всіх питань, які стосуються її й щодо яких вона сама має право вести переговори", – сказав Макрон.
 
За словами французького президента, в умовах цього миру всі країни мають узяти на себе відповідальність за підтримку довгострокової безпеки і стабільності для України й усього регіону, що для європейців це "екзистенційне питання".
 
Макрон розповів, що доніс Трампу про всі спільні напрацювання із президентом України Володимиром Зеленським, включно з розгортанням миротворчих сил на українській території, яке стало б частиною гарантій безпеки.

 

ТрампМакронвійна в Україніросія окупанти

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