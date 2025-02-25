Конфіскувати заморожені активи рф неможливо через міжнародне право: заяви Макрона на зустрічі з Трампом

Конфіскувати можна лише доходи від заморожених активів рф, а не самі активи.

За словами Макрона, зараз у Європі €230 млрд заблокованих у межах санкцій російських активів, однак їхня подальша доля залежатиме від міжнародних домовленостей.

"Ми поважаємо міжнародне право – це просто заморожені активи. Зараз ви можете забрати доходи від них, але ви не можете забрати самі активи. Вони є частиною переговорів наприкінці війни. Ця війна коштувала нам великих грошей, і це відповідальність росії, тому що вона є агресором", – пояснив він.

Французький політик додав, що частину доходів від активів використали для забезпечення позик, погоджених G7. Водночас він наголосив, що компенсацію першочергово має отримати Україна за шкоду, яку заподіяла росія.

Говорив Макрон і про майбутні миротворчі війська в Україні. За його словами, у разі укладення мирної угоди між Україною та рф миротворчі війська не братимуть участі в бойових діях, а діятимуть, щоб захистити гарантії безпеки.