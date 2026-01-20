Контррозвідка СБУ запобігла терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі

"За наявною інформацією, рашисти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів авто Сил оборони", – повідомили у спецслужбі.

Встановили, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах. Після вербування агент отримав від гру рф координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Ці засоби ураження чоловік споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з росії. Здебільшого такі локації знаходилися на околицях міст подалі від житлової забудови.

Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від гру рф. Одночасно з цим вилучили і знешкодили всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках. На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали агента. Під час обшуків у чоловіка вилучили саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.