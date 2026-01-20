Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Контррозвідка СБУ запобігла терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі

20 січня 2026, 11:11
Фото: СБУ
Затримали підозрюваного, який готував схрони з вибухівкою.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. 
 
Про це розповіли у СБУ.
 
Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в роботі на російську воєнну розвідку (більш відому як гру), який займався підготовкою схронів з вибухівкою.
 
"За наявною інформацією, рашисти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів авто Сил оборони", – повідомили у спецслужбі.
 
Встановили, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах. Після вербування агент отримав від гру рф координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Ці засоби ураження чоловік споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з росії. Здебільшого такі локації знаходилися на околицях міст подалі від житлової забудови.
 
Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.
 
Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від гру рф. Одночасно з цим вилучили і знешкодили всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках. На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали агента. Під час обшуків у чоловіка вилучили саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.
 
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
 
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв).
 
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

СБУвійна в Україніросія окупанти

