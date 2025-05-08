Країни Балтії заборонили прем'єру Словаччини летіти до москви над їхньою територією: Фіцо шукав іншу дорогу

За його словами, інші країни Балтії запровадили аналогічні обмеження.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо шукав альтернативний маршрут добирання до москви для участі в параді перемоги у Другій світовій війні після того, як Литва закрила свій повітряний простір для таких рейсів.

Роберт Фіцо, який зустрічався з президентом росії путіним у кремлі в грудні, є єдиним лідером Євросоюзу, який планує відвідати святкування 9 травня в москві, де відбудеться парад за участі понад 20 іноземних високопосадовців, включно з лідером Китаю Сі Цзиньпіном.