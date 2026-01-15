Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми

Його план включає відмову від ядерної програми, визнання Ізраїлю та повне відкриття іранської економіки для світу.

Син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві озвучив стратегію реформ у країні в разі падіння режиму аятол.

Про це йдеться в офіційній заяві спадкового принца.

За словами сина останнього шаха Ірану, військову ядерну програму Ірану буде припинено. Іран виступатиме як друг і стабілізуюча сила в регіоні, а також стане партнером у забезпеченні глобальної безпеки.

"Підтримка терористичних груп негайно зупиниться. Вільний Іран співпрацюватиме з регіональними та глобальними партнерами у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та екстремістським ісламізмом", - заявив він.