Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми
15 січня 2026, 11:29
Фото: REUTERS/Abdul Saboor
Його план включає відмову від ядерної програми, визнання Ізраїлю та повне відкриття іранської економіки для світу.
Син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві озвучив стратегію реформ у країні в разі падіння режиму аятол.
Про це йдеться в офіційній заяві спадкового принца.
За словами сина останнього шаха Ірану, військову ядерну програму Ірану буде припинено. Іран виступатиме як друг і стабілізуюча сила в регіоні, а також стане партнером у забезпеченні глобальної безпеки.
"Підтримка терористичних груп негайно зупиниться. Вільний Іран співпрацюватиме з регіональними та глобальними партнерами у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та екстремістським ісламізмом", - заявив він.
Окрім ядерного питання, Пахлаві обіцяє радикальний розворот у зовнішній політиці. Зокрема, у дипломатії відносини зі Сполученими Штатами буде нормалізовано. Його план передбачає офіційне визнання держави Ізраїлю, Іран домагатиметься розширення "Угоди Авраама".
Крім того, він обіцяє повне припинення фінансування тероризму. Пахлаві наголосив, що величезні природні ресурси Ірану мають працювати на глобальну безпеку.
"В енергетиці Іран володіє одними з найбільших запасів нафти й газу у світі. Вільний Іран стане надійним постачальником енергоресурсів для вільного світу. Формування політики буде прозорим. Дії Ірану будуть відповідальними. Ціни - передбачуваними", - також сказав Пахлаві.
Щодо прозорості та управління - Іран дотримуватиметься міжнародних стандартів та забезпечуватиме їхнє виконання. Буде покладено край відмиванню грошей, а організовану корупцію викорінять. Державні установи стануть підзвітними народу. Крім того, Пахлаві вважає, що освічене населення та потужна діаспора стануть двигунами швидкого зростання.
"В економіці Іран є одним з останніх великих невикористаних ринків світу. Наше населення освічене, сучасне, а діаспора пов’язує його з усіма куточками світу. Демократичний Іран відкриє свою економіку для торгівлі, інвестицій та інновацій. І Іран буде прагнути інвестувати у мир", - наголосив Пахлаві.
Він підсумував, що його план - "це не просто мрія, а конкретний шлях до стабільності, який вигідний не лише іранцям, а й усій світовій спільноті".
"Падіння Ісламської Республіки та установлення світського, демократичного уряду в Ірані не тільки поверне гідність моєму народу, а й принесе користь регіону і всьому світу. Вільний Іран стане силою, що сприятиме миру, процвітанню та партнерству", - додав Пахлаві.