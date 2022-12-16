Кулеба: на кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, має бути поставлена в Україну гаубиця

Це фактично припинило б російський терор проти України та відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів відреагувати ще активнішою військовою допомогою для України після масованого ракетного удару РФ по Україні 16 грудня.

"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, має бути поставлена в Україну гаубиця, Україні – танк, Україні – бронемашина. Це фактично припинило б російський терор проти України та відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами", - написав міністр.

Сьогодні росія випустила по території України 76 ракет, 60 з яких знищила українська ППО.