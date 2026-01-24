Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай і рф реалізовують понад 60 спільних проєктів

24 січня 2026, 14:18
Фото: з вільного доступу
За інформацією СЗРУ, саме Китай забезпечує Росію супутниковими знімками цивільних об’єктів на території України.
Між Китаєм і росією нині реалізуються понад 60 спільних проєктів загальною вартістю понад 100 мільярдів доларів, які охоплюють як економічну, так і військово-промислову сфери. 
 
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.
 
За його словами, Китай став ключовим торговельним партнером росії, зокрема в економічній та оборонній галузях. Реалізовані та заплановані проєкти охоплюють видобуток корисних копалин, розвиток транспортної інфраструктури, машинобудування, інновації, а також об’єкти військово-промислового комплексу, зокрема будівництво целюлозного заводу.
 
Луговський також зазначив, що Китай сприяє росії в обході міжнародних санкцій шляхом упровадження альтернативних до SWIFT механізмів розрахунків. Йдеться про використання криптовалют, клірингових платформ, а також взаємне підключення банків до російської та китайської платіжних систем СПФС і CIPS.
 
За даними СЗРУ, саме завдяки підтримці Китаю російський військово-промисловий комплекс здатний нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет до систем протиповітряної оборони.
 
росія, за словами Луговського, активно інтегрує отримані з Китаю електронні компоненти у крилаті ракети Х-101, 3М-14 "Калібр", дрони-камікадзе "Герань", а також у бортові системи винищувачів Су-57 і ударних вертольотів Ка-52.
 
Лише протягом 2025 року, за даними української розвідки, росія придбала для потреб свого ВПК близько 40 тисяч найменувань електронної компонентної бази, виготовленої більш ніж 80 компаніями, зареєстрованими в Китаї. Йдеться про конденсатори, мікросхеми, генератори змінного струму та інші компоненти, необхідні для серійного виробництва в галузях ракетобудування, радіоелектроніки та авіабудування.
 
Крім того, Китай залишається стратегічним партнером росії у постачанні високотехнологічного обладнання, насамперед верстатів із числовим програмним керуванням. У 2025 році частка імпорту таких верстатів з Китаю склала близько 35%.
 
Окремо Луговський наголосив, що Китай забезпечує росію супутниковими знімками високої та надвисокої роздільної здатності цивільних об’єктів на території України, які надалі використовуються для здійснення ракетних і дронових ударів.

 

