Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай може закінчити війну рф проти України – прем'єр Фінляндії

27 січня 2026, 18:55
Китай може закінчити війну рф проти України – прем'єр Фінляндії
Китайський лідер може мати достатній вплив на главу кремля.
Китай і його лідер Сі Цзіньпін мають можливість покласти край війні росії проти України, вплинувши на російського диктатора путіна.
 
Про це заявив під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Reuters.
 
Він додав, що натиснути на рф також можна, скоротивши співпрацю.
 
Наприкінці минулого року міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що в країні "з нетерпінням" чекають досягнення обов'язкової мирної угоди між рф і Україною, яка дозволить усунути "першопричини кризи" і досягти міцного миру в Європі.
 
Тоді він назвав війну в Україні "українською кризою" і запевнив, що його країна нібито вже давно наполегливо створює умови для миру і взаєморозуміння між усіма сторонами. А 25 січня стало відомо, що Китай став ключовим партнером Росії в економічному плані. За даними Служби зовнішньої розвідки України, зараз між Китаєм і рф реалізується понад 60 проектів. Їх загальна сума становить понад $100 млрд, і вони охоплюють відразу кілька сфер. Йдеться про видобуток корисних копалин, розвиток транспортної інфраструктури.
 
Також Китай і рф співпрацюють у військовій сфері. Саме завдяки підтримці Пекіна російський ВПК може збільшувати темпи виробництва боєприпасів для артилерії, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет для систем ППО.

 

Сі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється