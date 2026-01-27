Китай може закінчити війну рф проти України – прем'єр Фінляндії

Китай і його лідер Сі Цзіньпін мають можливість покласти край війні росії проти України, вплинувши на російського диктатора путіна.

Він додав, що натиснути на рф також можна, скоротивши співпрацю.

Наприкінці минулого року міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що в країні "з нетерпінням" чекають досягнення обов'язкової мирної угоди між рф і Україною, яка дозволить усунути "першопричини кризи" і досягти міцного миру в Європі.

Тоді він назвав війну в Україні "українською кризою" і запевнив, що його країна нібито вже давно наполегливо створює умови для миру і взаєморозуміння між усіма сторонами. А 25 січня стало відомо, що Китай став ключовим партнером Росії в економічному плані. За даними Служби зовнішньої розвідки України, зараз між Китаєм і рф реалізується понад 60 проектів. Їх загальна сума становить понад $100 млрд, і вони охоплюють відразу кілька сфер. Йдеться про видобуток корисних копалин, розвиток транспортної інфраструктури.

Також Китай і рф співпрацюють у військовій сфері. Саме завдяки підтримці Пекіна російський ВПК може збільшувати темпи виробництва боєприпасів для артилерії, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет для систем ППО.