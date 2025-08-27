Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай відмовився від тристоронніх переговорів зі США і рф щодо ядерного роззброєння – МЗС країни

27 серпня 2025, 16:53
Китай відмовився від тристоронніх переговорів зі США і рф щодо ядерного роззброєння – МЗС країни
Фото: з вільного доступу
За словами Цзякуня, ядерні сили Китаю і США принципово різні за масштабом
У Китаї назвали "нерозумною" ідею США провести тристоронні переговори щодо ядерного роззброєння за участі Вашингтона, москви й Пекіна.
 
Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь, інформує сайт МЗС країни.
 
25 серпня президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами в Білому домі, розповів, що під час зустрічі з нелегітимним президентом рф владіміром путіним на Алясці обговорювали обмеження ядерної зброї. Він зазначив, що Китай нібито також залучать.
 
За словами Цзякуня, ядерні сили Китаю і США принципово різні за масштабом, а ядерна політика і стратегічне безпекове середовище двох країн також абсолютно відрізняються. Він підкреслив, що "вимога, щоб Китай приєднався до тристоронніх переговорів США, росії й Китаю щодо ядерного роззброєння, не є ні розумною, ні реальною".
 
Представник МЗС КНР наголосив, що Китай дотримується політики незастосування ядерної зброї першим, дотримується оборонної ядерної стратегії й "завжди тримає власні ядерні сили на мінімальному рівні, потрібному для національної безпеки, не вступаючи в гонитву озброєнь із жодною країною". Він додав, що ядерні сили і ядерна політика Китаю є важливим внеском у справу миру у світі.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

