Андрей Бабіш, лідер правопопулістської партії ANO, яка має всі шанси перемогти на виборах у Чехії, заявив, що не планує скасовувати заборону на російські ЗМІ, що підпадають під санкції ЄС.

Один із заступників голови ANO, Радек Вондрачек, натякнув на розблокування російських каналів на конференції минулої суботи, але потім відмовився від своїх намірів.

“Мені байдуже, що сказав пан Вондрачек. Я навіть не слухав цього. Але ми точно не плануємо і не підтримуємо нічого подібного. Це повна нісенітниця. Якщо хтось хоче просувати такі дурні ідеї, то це точно не буде всередині руху ANO”, – заявив Бабіш.

Серед ліберальних партій існують побоювання, що якщо Бабіш виграє чеські вибори 3-4 жовтня і знову стане прем’єр-міністром, Прага приєднається до Будапешта та Братислави в проросійському блоці в серці Європи.

Вондрачек, виступаючи на панельній дискусії, організованій Організацією захисту свободи слова, стверджував, що “заборони в наші дні – це просто дурість”.