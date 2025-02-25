Лідери ЄС зустрінуться в Лондоні 2 березня, щоб обговорити плани в галузі безпеки і оборони – Туск
25 лютого 2025, 21:33
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6 березня запланований спецсаміт європейський лідерів.
Європейські лідери зберуться в Лондоні 2 березня для обговорення спільних планів у галузі оборони та безпеки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає Politico.
"У неділю ми будемо в Лондоні разом із нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб обговорити спільні плани щодо оборони", - сказав Туск.
За його словами, Єврокомісія готує пакет оборонних заходів, який буде представлено на спеціальному саміті лідерів ЄС 6 березня.
Туск висловив сподівання на "ширшу мобілізацію Європи" у питаннях фінансування оборони та безпеки і вважає, що вона стане "беззаперечним фактом".