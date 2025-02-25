Лідери ЄС зустрінуться в Лондоні 2 березня, щоб обговорити плани в галузі безпеки і оборони – Туск

Європейські лідери зберуться в Лондоні 2 березня для обговорення спільних планів у галузі оборони та безпеки.

"У неділю ми будемо в Лондоні разом із нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб обговорити спільні плани щодо оборони", - сказав Туск.

За його словами, Єврокомісія готує пакет оборонних заходів, який буде представлено на спеціальному саміті лідерів ЄС 6 березня.

Туск висловив сподівання на "ширшу мобілізацію Європи" у питаннях фінансування оборони та безпеки і вважає, що вона стане "беззаперечним фактом".