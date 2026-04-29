Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мадяр розслідуватиме оборудки у приватизації 1988-2000 років в Угорщині

29 квітня 2026, 10:57
джерело facebook Péter Magyar
Також майбутній прем'єр анонсував повне відкриття архівів агентів держбезпеки країни.
Майбутній угорський прем'єр оголосив, що перевірить всі справи щодо приватизації в країні у проміжку між 1988 та 2000 роками. Лідер партії "Тиса" пообіцяв повністю розсекретити архіви агентів спецслужб соціалістичної епохи.
 
Про це політик написав у Facebook.
 
Документи стануть доступними вже цієї осені, обіцяє Мадяр. Політик уже обговорив деталі з генеральним директором Історичного архіву Служби державної безпеки Герґьо Чехом Бендегузом. Йдеться про повне розкриття файлів агентів та сумнозвісних магнітних стрічок. Документи з’являться у відкритому доступі 22 жовтня - напередодні 70-ї річниці Угорської революції 1956 року.
 
Мадяр планує не просто відкрити архіви, а створити спеціальний слідчий комітет. Його мета – знайти тих, хто збагатився під час "дикої" приватизації у 1988–2000 роках. Політик хоче довести зв’язок тодішніх бізнесменів із партійною верхівкою та спецслужбами.
 
Відкриття архівів було однією з ключових обіцянок Мадяра під час виборчої кампанії, додає угорське видання Telex. Він вважає, що політична еліта свідомо затягувала цей процес. Причина проста – страх викриття. За словами лідера "Тиси", відкриття архівів покаже реальну картину того, як формувався нинішній владний клас. Це допоможе зрозуміти, хто стояв біля витоків розкрадання державних ресурсів після падіння комунізму.
 
"Політична еліта завдячує цьому кроку вже 34 роки, і не випадково. Не випадково, бо досі не вдалося з'ясувати, як і хто вперше пограбував країну приблизно в 1990 році та як була створена вузька владна та економічна еліта, яка домінує в країні з того часу. Іноді це нове покоління", – наголосив майбутній прем'єр.
Угорщинавійна в УкраїніПетер Мадяр

Останні матеріали

російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється