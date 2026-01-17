Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МАГАТЕ домовилося з Україною та рф про локальне припинення вогню

17 січня 2026, 11:12
МАГАТЕ домовилося з Україною та рф про локальне припинення вогню
Воно буде локальним для ремонту ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) досягло домовленості з Україною та росією про локальне припинення вогню, яке дозволить розпочати ремонт останньої резервної лінії електропередачі до Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Йдеться про лінію електропередач 330 кВ, яка була пошкоджена та відключена 2 січня внаслідок бойових дій. Через це Запорізька атомна електростанція  наразі залежить лише від однієї працюючої основної лінії 750 кВ, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки.

Очікується, що фахівці українського оператора електромереж розпочнуть ремонтні роботи найближчими днями. Для контролю за процесом команда МАГАТЕ вже вирушила з Відня до прифронтової зони, щоб спостерігати за проведенням ремонту.

"МАГАТЕ продовжує тісно працювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове припинення вогню, уже четверте, про яке ми домовилися, демонструє незамінну роль агентства", — заявив Гроссі.

війнаМАГАТЕЗАЕСРафаель Гроссі

