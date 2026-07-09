Марін Ле Пен може перемогти в обох турах виборів президента Франції.

Лідерка ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен має високі шанси перемогти в обох турах президентських виборів у Франції, які відбудуться у 2027 році.

Про це свідчать результати опитування Toluna Harris Interactive для RTL.

Згідно з дослідженням, у першому турі Ле Пен може здобути 35% голосів виборців. Такий результат прогнозують за умови, що свої кандидатури висунуть лідер партії "Відродження" Габріель Атталь (наразі має 8% підтримки) та керівник правоцентристської партії Horizons Едуар Філіпп (14%).

Друге місце у першому турі соціологи віддають голові партії "Нескорена Франція" Жан-Люку Меланшону, який набирає 16%. Якщо Габріель Атталь зніме свою кандидатуру на користь Едуара Філіппа, то лідер Horizons зможе випередити Меланшона з результатом 20%. Проте він усе одно відставатиме від Ле Пен, яка в такому сценарії отримує 34%.