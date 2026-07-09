Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Марін Ле Пен може перемогти в обох турах виборів президента Франції

09 липня 2026, 17:57
Марін Ле Пен може перемогти в обох турах виборів президента Франції
Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru
Марін Ле Пен може перемогти в обох турах виборів президента Франції.
Лідерка ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен має високі шанси перемогти в обох турах президентських виборів у Франції, які відбудуться у 2027 році.
 
Про це свідчать результати опитування Toluna Harris Interactive для RTL.
 
Згідно з дослідженням, у першому турі Ле Пен може здобути 35% голосів виборців. Такий результат прогнозують за умови, що свої кандидатури висунуть лідер партії "Відродження" Габріель Атталь (наразі має 8% підтримки) та керівник правоцентристської партії Horizons Едуар Філіпп (14%).
 
Друге місце у першому турі соціологи віддають голові партії "Нескорена Франція" Жан-Люку Меланшону, який набирає 16%. Якщо Габріель Атталь зніме свою кандидатуру на користь Едуара Філіппа, то лідер Horizons зможе випередити Меланшона з результатом 20%. Проте він усе одно відставатиме від Ле Пен, яка в такому сценарії отримує 34%.
 
У вирішальному другому турі Марін Ле Пен також утримує лідерство. Вона випереджає Едуара Філіппа з результатом 51% проти 49%. При цьому аналітики фіксують, що розрив між головними кандидатами скорочується. У попередньому аналогічному опитуванні співвідношення сил було 52% проти 48% на користь Ле Пен.
 
Соціологічне опитування проводилося в онлайн-форматі 7-8 липня. Усього в ньому взяли участь 1837 осіб, які офіційно зареєстровані у виборчих списках Франції.

 

Франціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється