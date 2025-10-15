Міністр оборони США закликав союзників НАТО збільшити витрати на зброю для України

За словами Геґсета, без сили миру не буде.

Міністр оборони США Піт Геґсет закликав союзників по НАТО збільшити витрати на закупівлю американської зброї для України у рамках програми PURL. Його заява пролунала у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони Альянсу та після публікації звіту, який показав різке зниження військової підтримки Києва в липні та серпні.

Про це пише Reuters.

"Мир досягається, коли ви сильні. Не тоді, коли ви використовуєте сильні слова чи махаєте пальцями, а коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники... Ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб довести цей конфлікт до мирного завершення", — заявив він.

Програма PURL передбачає добровільні внески союзників, за які у США купляють зброю для подальшої передачі Україні. За словами генсека НАТО Марка Рютте, загальні внески становлять вже 2 млрд доларів, хоча президент Володимир Зеленський сподівався, що ця сума сягне 3 млрд до жовтня.

Сьогодні Швеція, Естонія та Фінляндія пообіцяли надати свої внески. Такі країни, як Іспанія, Італія, Франція та Британія, зіткнулися з критикою через утримання від оголошень про внески.