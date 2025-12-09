Міністри фінансів G7 пригрозили росії повною конфіскацією активів

G7 готова посилити тиск на моску в разі провалу мирних переговорів.

Країни "Великої сімки" готові розглянути питання щодо конфіскації усіх російських заморожених активів.

Про це йдеться в заяві G7.

Так, там наголосили, що продовжуватимуть співпрацювати над розробкою "широкого спектру варіантів" фінансування України. Це, зокрема, включає потенційне використання повної вартості заморожених російських суверенних активів.

У G7 також зазначили, що будуть і надалі підтримувати зобов'язання України щодо впровадження реформ, зокрема, вирішення проблеми неформального сектору, боротьби з корупцією та покращення управління, зокрема в секторі державних підприємств.

"Разом з іншими партнерами ми готові підтримати нову програму МВФ. Ми також готові посилити тиск на росію у разі провалу мирних переговорів. Ми погодилися з важливістю збереження України на першому місці в порядку денному G7 під час майбутнього головування Франції у G7", — йдеться у заяві "Великої сімки".