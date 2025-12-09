Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міністри фінансів G7 пригрозили росії повною конфіскацією активів

09 грудня 2025, 08:07
Міністри фінансів G7 пригрозили росії повною конфіскацією активів
G7 готова посилити тиск на моску в разі провалу мирних переговорів.
Країни "Великої сімки" готові розглянути питання щодо конфіскації усіх російських заморожених активів.
 
Про це йдеться в заяві G7.
 
Так, там наголосили, що продовжуватимуть співпрацювати над розробкою "широкого спектру варіантів" фінансування України. Це, зокрема, включає потенційне використання повної вартості заморожених російських суверенних активів.
 
У G7 також зазначили, що будуть і надалі підтримувати зобов'язання України щодо впровадження реформ, зокрема, вирішення проблеми неформального сектору, боротьби з корупцією та покращення управління, зокрема в секторі державних підприємств.
 
"Разом з іншими партнерами ми готові підтримати нову програму МВФ. Ми також готові посилити тиск на росію у разі провалу мирних переговорів. Ми погодилися з важливістю збереження України на першому місці в порядку денному G7 під час майбутнього головування Франції у G7", — йдеться у заяві "Великої сімки".
