Міноборони Швеції розповіло, як діятиме при вторгненні у свій повітряний простір

У разі вторгнення в повітряний простір Швеції від порушників спершу вимагатимуть залишити територію країни. Наступним кроком буде їх збиття.

Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Я думаю, що у Швеції є дуже чіткий мандат: якщо здійснюється вторгнення в шведський повітряний простір іноземним військовим літаком, то першим заходом буде вимога залишити нашу територію. Але якщо ви становите військову загрозу, вас зрештою буде збито", - зазначив він.

Шведський міністр наголосив, що неможливо приймати рішення про війну цілим комітетом. За його словами, його має ухвалювати пілот або командир надводного судна.