Міноборони Швеції розповіло, як діятиме при вторгненні у свій повітряний простір

16 жовтня 2025, 18:11
Фото: РБК
Шведський міністр наголосив, що неможливо приймати рішення про війну цілим комітетом.
У разі вторгнення в повітряний простір Швеції від порушників спершу вимагатимуть залишити територію країни. Наступним кроком буде їх збиття.
 
Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
 
"Я думаю, що у Швеції є дуже чіткий мандат: якщо здійснюється вторгнення в шведський повітряний простір іноземним військовим літаком, то першим заходом буде вимога залишити нашу територію. Але якщо ви становите військову загрозу, вас зрештою буде збито", - зазначив він.
 
Шведський міністр наголосив, що неможливо приймати рішення про війну цілим комітетом. За його словами, його має ухвалювати пілот або командир надводного судна.
 
"Ми багато чому навчилися, коли мали підводні вторгнення на початку 1980-х років. Тоді ми ухвалили новий закон у 1983 році. Рішення має приймати командир підрозділу або пілот", - пояснив Йонсон.
 
Він підкреслив, що це працюватиме тільки так, оскільки ситуація мінлива і постійно змінюється. Якщо потрібно чекати схвалення, додав Йонсон, військова ефективність зменшується.

 

