МЗС доручило усім дипустановам ініціювати збір коштів на підтримку українців за прикладом Польщі

19 січня 2026, 18:11
МЗС доручило усім дипустановам ініціювати збір коштів на підтримку українців за прикладом Польщі
Фото: unian.ua
Польща зібрала понад 40 мільйонів гривень в ході акції "Тепло для Києва".
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив усім іноземним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів для підтримки України.
 
Про це він повідомив у Facebook. 
 
"Тепло для України від світу - звертаємося до всіх наших громад, партнерів, друзів і благодійників у світі з закликом підтримати український народ у час екстремальних зимових морозів і брутального російського терору. Сьогодні доручив усім нашим закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів подібні до того, який провели цими днями наші друзі-поляки", - написав Сибіга. 
 
Міністр нагадав, що Польща зібрала понад 40 мільйонів гривень в ході акції "Тепло для Києва".
 
"Дякую кожному з майже 24-х тисяч благодійників. Ми завжди памʼятатимемо вашу солідарність у складний час", - наголосив Сибіга. 
 
Він закликав масштабувати польську акцію на інші країни світу.
 
"Закликаю всіх небайдужих людей у світі, всіх наших друзів, усі наші громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального, місцевого рівня, лідерів думок, медіа, інші спільноти — відгукнутися на цей заклик. Ця допомога зараз вкрай потрібна, і вона піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення та всіх типів енергії безпосередньо для українців, для громад, які цього потребують. Частинка вашого тепла рятуватиме українські сім’ї, українських дітей", - додав Сибіга. 
