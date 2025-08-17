Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МЗС України скоординувало позиції із главою МЗС Фінляндії перед зустріччю лідерів країн "Коаліції охочих"

17 серпня 2025, 14:16
Фото: МЗС України
Очільник МЗС України додав, що тиск на москву та пакет заходів стримування для України є критично важливими елементами зміцнення нашої оборони та стійкості
Глава МЗС України Андрій Сибіга скоординував позиції перед зустріччю лідерів країн "Коаліції охочих" із очільницею МЗС Фінляндії Еліною Вальтонен.
 
Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.
 
"Був радий поспілкуватися з Еліною Вальтонен сьогодні вранці, щоб узгодити позиції перед сьогоднішньою зустріччю Коаліції охочих і контактами на високому рівні наступного тижня. Я повідомив свою колегу про поточну ситуацію на полі бою та зусилля, спрямовані на те, щоб змусити росію припинити війну. Наголосив, що безпека має бути на першому місці, і що припинення вбивств є абсолютно необхідним для успіху будь-якої дипломатії", – ідеться у повідомленні Андрія Сибіги.
 
Очільник МЗС України додав, що тиск на москву та пакет заходів стримування для України є критично важливими елементами зміцнення нашої оборони та стійкості.
 
"Ми цінуємо наше партнерство з Фінляндією та вдячні уряду та народу Фінляндії за послідовну підтримку України", – наголосив глава української дипломатії.
