На Рамштайні 19 країн заявили про готовність надати Україні нову зброю

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у середу, 15 жовтня, представники 19 країн заявили про готовність надати Україні нові пакети військової допомоги.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами, пише Укрінформ.

"У нас було 19 країн, які виступили, і всі вони оголосили про постачання для України, зокрема в межах PURL та інших ініціатив, але в багатьох випадках також у двосторонньому форматі", — зазначив Рютте.

За його словами, НАТО визначає підтримку України своїм пріоритетом і вважає, що партнери мають посилювати країну зброєю для боротьби з російською агресією.

Рютте також зазначив, що для України ще багато чого потрібно зробити, "тому що треба допомогти пережити зиму".

"Ми повинні чітко дати (російському диктатору Володимиру — ред.) путіну зрозуміти, що він ніколи не зможе перемогти й що ми надалі вас підтримуватимемо. І я думаю, це чітке повідомлення сьогодні пролунало", — наголосив генсек НАТО.

15 жовтня в Брюсселі за головування Великої Британії та Німеччини відбулось 31-ше засідання Рамштайну. У ньому взяли участь міністри оборони 50 країн, а також голова Пентагону Піт Гегсет та генсек НАТО Марк Рютте.

Під час Рамштайну міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий масштабний пакет допомоги для України на понад 2 мільярди євро. За його словами, до пакета увійдуть системи ППО, зокрема перехоплювачі Patriot, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети та боєприпаси.

Також Німеччина планує передати Україні дві додаткові системи ППО IRIS-T з великим запасом керованих ракет, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку та стрілецьке озброєння.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що серед пріоритетів Рамштайну 15 жовтня буде ППО і "не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни й на яких умовах може бути швидке постачання".