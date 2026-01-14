Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На сході провінції Алеппо спалахнули нові бої між сирійською армією та курдськими силами

14 січня 2026, 10:57
На сході провінції Алеппо спалахнули нові бої між сирійською армією та курдськими силами
Фото: з вільних джерел
Про жертв не повідомлялося.
Напередодні сирійські урядові війська та очолювані курдами Сирійські демократичні сили (SDF) обмінялися вогнем у східній частині провінції Алеппо, вздовж лінії розмежування між сторонами.
 
Про це повідомляє France24, зазначаючи про можливу ескалацію після кількох днів зіткнень у місті.
 
Про жертв не повідомлялося. Переговори між центральною владою та SDF щодо об'єднання тисяч своїх бійців до національної армії зайшли в глухий кут. Сирійська армія раніше оголосила район на схід від Алеппо “закритою військовою зоною”. Схід провінції Алеппо залишається напруженою лінією розмежування між територіями під контролем уряду Сирії та значними районами північного сходу країни, які утримують SDF.
 
У SDF повідомили, що урядові війська почали обстрілювати район Дейр-Хафер. Згодом угруповання заявило, що урядові сили застосували ударні дрони, артилерію та ракети по селу на південь від Дейр-Хафера.
 
Сирійське державне телебачення зі свого боку повідомило, що SDF обстріляли село Хомейма з іншого боку лінії фронту в Дейр-Хафері вибуховими дронами. Кілька днів смертельних зіткнень в Алеппо минулого тижня призвели до евакуації десятків тисяч людей. Вони завершилися минулими вихідними евакуацією курдських бойовиків з оспорюваного району Шейх-Максуд. Губернатор Алеппо Аззам Гаріб заявив, що Дамаск тепер повністю контролює Шейх-Максуд та Ашрафію, де відбулися зіткнення.
 
У суботу безпілотник влучив у будівлю губернатора Алеппо невдовзі після того, як два міністри кабінету міністрів та місцевий чиновник провели пресконференцію щодо подій у місті. Сирійські демократичні силизаперечують мобілізацію в цьому районі або причетність до нападу.

 

війна в Україніросія окупантиСирія

Останні матеріали

Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється