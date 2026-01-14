На сході провінції Алеппо спалахнули нові бої між сирійською армією та курдськими силами

Напередодні сирійські урядові війська та очолювані курдами Сирійські демократичні сили (SDF) обмінялися вогнем у східній частині провінції Алеппо, вздовж лінії розмежування між сторонами.

Про жертв не повідомлялося. Переговори між центральною владою та SDF щодо об'єднання тисяч своїх бійців до національної армії зайшли в глухий кут. Сирійська армія раніше оголосила район на схід від Алеппо “закритою військовою зоною”. Схід провінції Алеппо залишається напруженою лінією розмежування між територіями під контролем уряду Сирії та значними районами північного сходу країни, які утримують SDF.

У SDF повідомили, що урядові війська почали обстрілювати район Дейр-Хафер. Згодом угруповання заявило, що урядові сили застосували ударні дрони, артилерію та ракети по селу на південь від Дейр-Хафера.

Сирійське державне телебачення зі свого боку повідомило, що SDF обстріляли село Хомейма з іншого боку лінії фронту в Дейр-Хафері вибуховими дронами. Кілька днів смертельних зіткнень в Алеппо минулого тижня призвели до евакуації десятків тисяч людей. Вони завершилися минулими вихідними евакуацією курдських бойовиків з оспорюваного району Шейх-Максуд. Губернатор Алеппо Аззам Гаріб заявив, що Дамаск тепер повністю контролює Шейх-Максуд та Ашрафію, де відбулися зіткнення.

У суботу безпілотник влучив у будівлю губернатора Алеппо невдовзі після того, як два міністри кабінету міністрів та місцевий чиновник провели пресконференцію щодо подій у місті. Сирійські демократичні силизаперечують мобілізацію в цьому районі або причетність до нападу.