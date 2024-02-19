НАТО і ЄС не можуть діяти так, ніби зараз мирний час – президент Естонії

Алар Каріс вважає, що якщо кожна європейська країна найближчими роками виділить Україні всього 0,25 % свого ВВП, то вона вистоїть.

Європа вимірює свій успіх економічним зростанням і поліпшенням соціального добробуту. росія ж використовує імперіалістичні критерії розширення території та військової могутності. Тому Європа втягнута у вічну боротьбу цінностей, тому що східний кордон ЄС з росією визначає лінію між цими двома абсолютно різними способами мислення і баченнями світу.

Про це повідомляє Politico.

"Вторгнення росії в Україну не стало для нас сюрпризом. росія захоплює все, що лишається без охорони. Ось чому ми не повинні нічого залишати без охорони", — каже президент Естонії Алар Каріс.

Безглуздо гадати, яка країна може бути атакована наступною, тому що, як неодноразово показувала історія, якщо дати росії шанс, наступною може стати вся Європа. Саме тому Естонія рішуче виступає за розширення як ЄС, і НАТО.

Демократія сама по собі є загрозою для нинішнього російського режиму, а отже, кожна демократична держава становить для неї загрозу. Таким чином, марно будувати свої стратегії чекаючи на те, що в росії скоро відбудуться фундаментальні зміни. Навіть коли нинішній режим зміниться, а зрештою це станеться, ставлення росії до Заходу не зміниться.

Культурна ДНК країни, в якій жорстко закладено неприйняття Заходу, не зміниться відразу. Підготовка до війни вкорінилася у свідомості росіян. А тих, хто думає інакше, або змушують мовчати, або виїхати, або переслідують, або садять у в'язницю, або вбивають.

"Це вирішальний момент для нашого покоління. Якщо ми не проявимо рішучості, нас вважатимуть слабкими. А як показує історія, слабкість не призводить до миру", — додає президент Естонії.

На думку Каріса, альянси — це те, що найкраще виходить у демократичних держав. Авторитарні режими ніколи не були ефективні в їх підтримці, тому що для автократів співпраця ґрунтується тільки на короткострокових потребах, а не на цінностях. Демократичний світ робить це краще, у цьому наша сила.

"Будь-якій європейській країні було б важко протистояти росії поодинці. Але коли ми єдині, ми непереможні. росія видається гігантською — ядерна держава з населенням близько 145 мільйонів осіб. Однак це не повинно нас паралізувати. У ЄС проживає втричі більше людей, а наш загальний ВВП приблизно в 10 разів перевищує російський. Європейські демократії разом із глибоким трансатлантичним співробітництвом достатньо сильні, щоб досягти миру без битви", — стверджує Каріс.

Досі НАТО успішно стримувало росію, але Європа повинна прагнути до того, щоб альянс залишався таким же сильним і в майбутньому. російська загроза більше не є екзотичною чи абстрактною, вона є прямою.

"Необхідно зміцнювати співпрацю. Разом ми маємо зробити оборону НАТО сильнішою, прив'язавши плани до конкретних сил, можливостей і командних структур. І ми повинні регулярно проводити навчання, щоб підтримувати нашу колективну готовність на належному рівні", — вважає президент Естонії.

Він переконаний, що ЄС та його окремі країни-члени, повинні збільшити інвестиції в оборону, підвищити потенціал оборонної промисловості та зміцнити збройні сили. Будучи найпотужнішим економічним союзом у світі, ЄС може зіграти величезну роль.

"Україна здатна перемогти. Вона вже десять років доводить, що маленька країна може протистояти великій, якщо їй допомагають друзі. Естонія підрахувала, що якщо кожна європейська країна найближчими роками виділить Україні всього 0,25 % свого ВВП, то Україна вистоїть. І тоді ми зможемо спростувати блеф Росії, що вона може підтримувати цю боротьбу ще довгий час", — підсумував Алар Каріс.