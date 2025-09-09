Навроцький вважає, що Україна не може бути членом НАТО, поки триває війна з рф

Президент Польщі стверджує, що в нього "поміркована" позиція з цього питання

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту в Литву заявив, що має зі своїм латвійським колегою Гітанасом Науседою різні думки стосовно питання вступу України до ЄС.

Про це повідомляє литвське медіа LRT.

ЗМІ нагадав, що на думку Науседи необхідно встановити 1 січня 2030 року датою вступу України до ЄС.

Навроцький стверджує, що в нього "більш поміркована" позиція з цього питання.

"У нас із президентом дещо різні погляди на інтеграцію України в ЄС. Наші бесіди продовжаться на іншому рівні... Я не відкидаю можливості повної солідарності з Україною, але це питання, які стосуються тільки Польщі та України", - зазначив Навроцький.