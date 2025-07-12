Нічна атака дронами та ракетами: загиблі в Чернівцях (оновлено)

Усі профільні служби працюють на місцях влучань, тривають обстеження територій та фіксація наслідків обстрілів.

У ніч проти 12 липня російські війська завдали масованого удару по території України, зокрема по Чернівецькій, Волинській та Кіровоградській областях. Внаслідок атаки є загиблі, десятки поранених і значні руйнування цивільної інфраструктури.

Чернівці: загинули двоє, десятки постраждали

Як повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, росіяни атакували регіон ракетою та чотирма дронами-камікадзе типу "Шахед". Через падіння уламків загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще чотири мешканці дістали важкі поранення, одна жінка перебуває у критичному стані. Крім того, 10 людей отримали легкі ушкодження, їм надали допомогу на місці.

Пошкоджено житлові будинки, магазини, адміністративні споруди та автомобілі у Чернівцях. У Сторожинецькій громаді ворожий БпЛА влучив у житловий будинок — постраждалих немає.

Зранку Запаранюк повідомив про смерть ще двох важкопоранених, однак згодом уточнив, що ця інформація була передчасною: усі тяжкопоранені залишаються живими, лікарі продовжують боротися за їхні життя.

У Чернівцях після нічної атаки рф оголосили день жалоби. Постраждалі отримують медичну та психологічну допомогу.

Луцьк: знищено житловий будинок

У Луцьку російська атака зруйнувала окремий приватний житловий будинок. За словами міського голови Ігоря Поліщука, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в інших будівлях, зайнявся приватний автомобіль. Інформації про загиблих немає, збитки уточнюються.

Кіровоградщина: пошкоджено десятки будинків

У Голованівському районі Кіровоградської області через уламки збитого дрона пошкоджено майже 10 приватних будинків — зруйновано покрівлі, вибито вікна й двері, пошкоджено паркани. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Постраждалих немає. В регіоні також сталося займання сухої трави, яке вдалось оперативно ліквідувати.

Усі профільні служби працюють на місцях влучань, тривають обстеження територій та фіксація наслідків обстрілів.

Війська рф сьогодні вночі, 12 липня, обстріляли Львів дронами-камікадзе, також на місто летіли ракети. Кількість постраждалих зросла до 6 осіб, серед яких дитина.

"Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик", - зазначив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, пʼятьом постраждалим, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Також одного чоловіка госпіталізували.

"За уточненими даними, внаслідок нічної атаки ворога у Львові пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 19 об’єктів бізнесу та 2 промислових об’єкти. На вулиці Стороженка, 11 для людей, чиї житла постраждали, працює виїзний ЦНАП", - додав керівник Львівської ОВА.

"Цієї ночі росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – "Шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", - заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу.