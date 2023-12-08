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Німеччина продовжить контроль на своїх кордонах ще як мінімум на 2 місяці

08 грудня 2023, 11:55
Німеччина продовжить контроль на своїх кордонах ще як мінімум на 2 місяці
Фото: з вільних джерел
Міністр внутрішніх справ Німеччини стверджує, що контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією дає добрі результати у боротьбі з нелегальною міграцією.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила, що прикордонний контроль на кордонах Німеччини з деякими країнами буде продовжено.

Про це повідомляє DW. 

"Я продовжу тимчасовий контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією після 15 грудня як мінімум на два місяці", – заявила вона в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в п'ятницю, 8 грудня.

За словами міністра, європейське законодавство передбачає такий захід. Фезер упевнена в ефективності прикордонного контролю у боротьбі з нелегальною міграцією. 

"Наші заходи працюють", – запевняє вона, переконуючи в успішності боротьби з "безпринципним бізнесом провідників мігрантів, які жорстоко ризикують людським життям". 

За словами глави МВС Німеччини, з 16 жовтня федеральна поліція лише на кордонах із Чехією, Польщею та Швейцарією виявила близько 9200 випадків нелегального в'їзду до країни.

Після кризи довкола напливу біженців у 2015-2016 роках стаціонарний прикордонний контроль Німеччина проводила лише на кордоні з Австрією.

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