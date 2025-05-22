Німеччина вперше з часів Другої світової розгорнула танкову бригаду в іншій країні

Цей крок спрямований на зміцнення східного флангу НАТО та стримування потенційної російської агресії.

Німеччина офіційно розпочала постійну дислокацію своєї 45-ї танкової бригади в Литві. Це перше таке розгортання з часів Другої світової війни.

Формування бригади, в якій буде служити до п'яти тисяч військовослужбовців, мають завершити до кінця 2027 року. Наразі на місці перебуває близько 400 німецьких солдатів, але вже наступного лютого бригаді будуть підпорядковані багатонаціональні сили НАТО в Литві, внаслідок чого чисельність підрозділу зросте до 1800 бійців:

"Рішення про розгортання цілої бригади ухвалили в рамках оновлення оборонної структури НАТО після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році. Воно було прийняте після місяців тиску з боку уряду прифронтової балтійської країни, яка затиснута між російським ексклавом Калінінградом і союзником кремля білоруссю".

Німецькі солдати вже розпочали свої перші тренування і навчання у Литві, однак повноцінне розширення бригади у визначені терміни залежить від того, як швидко країна зможе розширити інфраструктуру і житло для наступних трьох тисяч солдатів.

За оцінками Вільнюса, на розбудову військової і тренувальної інфраструктури вони можуть витратити близько 1 мільярда євро.