Німеччина вже передала Україні чверть своїх Patriot і просить у США ще дві батареї – Bloomberg

Німеччина веде переговори зі Сполученими Штатами Америки про постачання Україні щонайменше двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом для того, щоб обговорити, зокрема, як надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Урядовець, обізнаний з цим питанням, сказав виданню, що уряд Мерца готовий поставити Україні дві додаткові системи Patriot, включаючи ракети-перехоплювачі. Також Німеччина готова покрити всі витрати на поставки.

За словами чиновника, поставки стануть можливими завдяки двосторонній угоді між Німеччиною і США. Він додав, що таку угоду Берлін запропонував Вашингтону ще кілька тижнів тому. Рішення тепер за главою Пентагону Пітом Гегсетом.

"Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США передали Україні принаймні ще один комплекс Patriot, щоб допомогти закрити прогалину в системі протиповітряної оборони, оскільки росія посилює шквал атак. Разом з вимогою до країн-членів НАТО платити більше за власну оборону, Трамп закликав європейські країни взяти на себе більшу частину тягаря з надання військової підтримки Україні. Протиповітряна оборона стала більш нагальною для Києва, чиї запаси вичерпуються в міру того, як москва посилює свої атаки на українські міста", – йдеться у матеріалі.