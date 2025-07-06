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Німеччина вже передала Україні чверть своїх Patriot і просить у США ще дві батареї – Bloomberg

06 липня 2025, 10:23
Німеччина вже передала Україні чверть своїх Patriot і просить у США ще дві батареї – Bloomberg
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Остаточне рішення ухвалюватиме глава Пентагону Піт Гегсет
Німеччина веде переговори зі Сполученими Штатами Америки про постачання Україні щонайменше двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
 
Про це повідомляє видання Bloomberg. 
 
Зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом для того, щоб обговорити, зокрема, як надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Урядовець, обізнаний з цим питанням, сказав виданню, що уряд Мерца готовий поставити Україні дві додаткові системи Patriot, включаючи ракети-перехоплювачі. Також Німеччина готова покрити всі витрати на поставки.
 
За словами чиновника, поставки стануть можливими завдяки двосторонній угоді між Німеччиною і США. Він додав, що таку угоду Берлін запропонував Вашингтону ще кілька тижнів тому. Рішення тепер за главою Пентагону Пітом Гегсетом. 
 
"Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США передали Україні принаймні ще один комплекс Patriot, щоб допомогти закрити прогалину в системі протиповітряної оборони, оскільки росія посилює шквал атак. Разом з вимогою до країн-членів НАТО платити більше за власну оборону, Трамп закликав європейські країни взяти на себе більшу частину тягаря з надання військової підтримки Україні. Протиповітряна оборона стала більш нагальною для Києва, чиї запаси вичерпуються в міру того, як москва посилює свої атаки на українські міста", – йдеться у матеріалі. 
 
Речник Мерца Штефан Корнеліус, говорячи про те, чи веде німецький уряд переговори зі США щодо такої угоди, сказав, що є "різні способи" задовольнити потреби України у протиповітряній обороні:
 
"Я можу сказати, що з цього приводу дійсно відбуваються інтенсивні дискусії".
 
Видання додає, що 14-15 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус здійснить візит до Вашингтона, де проведе переговори з американським колегою. За словами речника оборонного відомства, системи Patriot теж будуть на порядку денному. 
 
"На сьогоднішній день Німеччина відправила в Україну три системи Patriot з власних запасів. Це становить чверть арсеналу Берліна, і це більша частка власних батарей Patriot, ніж США відправили до Києва. Німеччина також запропонувала очолити спільні проекти Європейського Союзу щодо протиповітряної оборони, наземних і морських систем у міру того, як блок нарощує власне військове стримування російської агресії", – констатує Bloomberg.
 

 

НімеччинаPatriotвійна в Україніросія окупанти

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