Норвегія відпустила судно з російським екіпажем, яке підозрювали у пошкодженні кабелів у Балтійському морі

Судно Silver Dania, яке прямувало з Санкт-Петербурга до Мурманська, затримали ввечері 30 січня на запит Латвії.

Норвегія відпустила затримане за підозрою у пошкодженні кабелю зв'язку судно Silver Dania із російським екіпажем на борту.

Про це йдеться в повідомленні поліції порту Тромсе.

31 січня стало відомо, що Норвегія на запит Латвії заарештувало судно, яке під прапором Норвегії пливло з Санкт-Петербурга в Балтійському морі до Мурманська в російській Арктиці.

Однак затримання тривало менш як добу, оскільки, поліція не знайшла доказів причетності судна Silver Dania до пошкодження оптоволоконного кабелю інтернет-зв'язку між Латвією та територією Швеції.

"Розслідування продовжуватиметься, але ми не бачимо причин для того, щоб корабель залишався в Тромсе. Жодних висновків не було зроблено, пов'язуючи корабель із злочином", — пояснив прокурор поліцейського округу Тромсе Ронні Йоргенсен.

Нагадаємо, що 21 січня у Фінляндіїї заарештували танкер, який підозрюють у навмисному пошкодженні кабелів зв'язку на дні Балтійського моря. Власники кабелів вважають, що за завдану шкоду відповідальна судноплавна компанія з ОАЕ. До пошкодження кабелю вважають причетними танкер з так званого "тіньового флоту" рф.