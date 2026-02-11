Низка парламентів Європи відмовилися підтримати номінацію Трампа на Нобелівську премію

Як зазначається, ініціаторми збору підписів були спікер Палати представників США Майк Джонсон та спікер Кнесету Ізраїлю Амір Охана.

Глави парламентів низки європейських країн не стали підписувати звернення про номінацію президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це розповів спікер литовського парламенту Юозас Олекас, цитує LRT.

Як зазначається, ініціаторми збору підписів були спікер Палати представників США Майк Джонсон та спікер Кнесету Ізраїлю Амір Охана. Вони закликали лідерів парламентів усього світу висунути Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року.

Спікер польського парламенту Влодзімєж Чажастий відхилив пропозицію, заявивши, що Трамп не заслуговує на премію. Він також розкритикував заяви та дії президента США, як от заснування своєї "Ради миру"замість зміцнення НАТО, ООН та інших організацій. А також надання Трампом переваги силі у міжнародній політиці, а не порядку, заснованого на міжнародному праві.

У відповідь посол США в Польщі Том Роуз оголосив про розрив зв’язків зі спікером польського Сейму. Спікер литовського парламенту каже, що його польський колега був не один у своєму рішенні.

"Ні спікери естонського, ні норвезького, ні шведського парламентів не підписали його. Тож це регіональна позиція", — сказав Олекас.

Тим часом спікерка Сейму Латвії Дайґа Мієріня все ж поставила свій підпис під зверненням. Народні депутати України закликали підтримати висування Трампа восени 2025 року.