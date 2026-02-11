Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Низка парламентів Європи відмовилися підтримати номінацію Трампа на Нобелівську премію

11 лютого 2026, 11:11
Низка парламентів Європи відмовилися підтримати номінацію Трампа на Нобелівську премію
Як зазначається, ініціаторми збору підписів були спікер Палати представників США Майк Джонсон та спікер Кнесету Ізраїлю Амір Охана.
Глави парламентів низки європейських країн не стали підписувати звернення про номінацію президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
 
Про це розповів спікер литовського парламенту Юозас Олекас, цитує LRT.
 
Як зазначається, ініціаторми збору підписів були спікер Палати представників США Майк Джонсон та спікер Кнесету Ізраїлю Амір Охана. Вони закликали лідерів парламентів усього світу висунути Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року.
 
Спікер польського парламенту Влодзімєж Чажастий відхилив пропозицію, заявивши, що Трамп не заслуговує на премію. Він також розкритикував заяви та дії президента США, як от заснування своєї "Ради миру"замість зміцнення НАТО, ООН та інших організацій. А також надання Трампом переваги силі у міжнародній політиці, а не порядку, заснованого на міжнародному праві.
 
У відповідь посол США в Польщі Том Роуз оголосив про розрив зв’язків зі спікером польського Сейму. Спікер литовського парламенту каже, що його польський колега був не один у своєму рішенні.
 
"Ні спікери естонського, ні норвезького, ні шведського парламентів не підписали його. Тож це регіональна позиція", — сказав Олекас.
 
Тим часом спікерка Сейму Латвії Дайґа Мієріня все ж поставила свій підпис під зверненням. Народні депутати України закликали підтримати висування Трампа восени 2025 року.
Дональд Трампвійна в УкраїніНобелівська премію мируросія окупанти

Останні матеріали

Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027. П’ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027. П’ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється