Обговорення територій було складною темою в розмові Зеленського з Віткоффом та Кушнером

Президент України Володимир Зеленський разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим і керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим 6 грудня обговорювали зі спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем глави Білого дому Джаредом Кушнером українські території й гарантії безпеки.

Дзвінок тривав дві години і став завершенням триденних переговорів представників США й України в Маямі щодо запропонованого президентом Трампом "мирного плану", ідеться у статті. Зеленський назвав цю розмову "дуже предметною й конструктивною".

За словами співрозмовника видання, обговорення території було складним, адже росія все ще вимагає від України виведення військ з усього Донбасу. Водночас США намагаються розробити нові способи для вирішення цього питання, повідомило інше джерело.

Ще одним головним аспектом розмови стали гарантії безпеки США для України. Одне із джерел поінформувало, що сторони досягли значного прогресу, але потрібна подальша робота, щоб обидві сторони однаково тлумачили проєкт цих гарантій безпеки.

Амбасадорка України у США Ольга Стефанішина в коментарі Axios цього ж дня підтвердила, що саме території і безпекові гарантії є найскладнішими і що Україна прагне забезпечити "реалістичність, справедливість і сталий характер узгоджених рішень". За її словами, переговори триватимуть, а "особисті зустрічі матимуть вирішальне значення".

Очікують, що Умєров і Гнатов повернуться з переговорів у Маямі до Європи і в понеділок проведуть брифінг із Зеленським у Лондоні, щоб обговорити пропозиції США. Український чиновник наголосив, що "потрібно взяти всі чернетки і провести мозковий штурм".

Axios зауважило, що подальші переговори й зустрічі з Віткоффом і Кушнером планують найближчим часом.