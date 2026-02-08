​Об’єкти енергетики на території рф є такими ж законними цілями як і військові об’єкти – Зеленський

"Ми будуємо зброю і б'ємо по їхній зброї. Або ж б'ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика".

Об’єкти енергетики на території росії є такими ж законними цілями для українських ударів, як і військові об’єкти, оскільки є джерелом фінансування війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

"Ми не маємо обирати, б'ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців", - сказав Зеленський.

"Що має робити українець? Два шляхи. Ми будуємо зброю і б'ємо по їхній зброї. Або ж б'ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з рускімі? Ніхто", - додав президент.