Офіцери з Нідерландів залишили Гренландію

У Нідерландах заявили, що наступним кроком може стати більш масштабне розгортання в рамках НАТО.

Двоє офіцерів Королівських ВМС Нідерландів покинуть Гренландію вже сьогодні, 19 січня, після того, як вони закінчили роботу "згідно з планом".

Про це повідомило Міністерство оборони країни, цитує Anadolu Ajansı.

"Двоє офіцерів Королівських ВМС Нідерландів, які брали участь у розвідці в Гренландії в рамках спільних військових навчань в Арктичному регіоні, завершили свою роботу згідно з планом. Вони покинуть Гренландію сьогодні", - зазначили у заяві.

У ній додали, що голландські офіцери надали оперативну та логістичну допомогу в Гренландії у межах розвідки під керівництвом Данії за участю кількох союзників по НАТО.

"Наступним кроком може стати більш масштабне розгортання в рамках НАТО (Arctic Sentry)", - зауважили у заяві та додали, що це питання буде додатково обговорено в НАТО найближчим часом.