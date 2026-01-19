Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Офіцери з Нідерландів залишили Гренландію

19 січня 2026, 17:57
Офіцери з Нідерландів залишили Гренландію
У Нідерландах заявили, що наступним кроком може стати більш масштабне розгортання в рамках НАТО.
Двоє офіцерів Королівських ВМС Нідерландів покинуть Гренландію вже сьогодні, 19 січня, після того, як вони закінчили роботу "згідно з планом".
 
Про це повідомило Міністерство оборони країни, цитує Anadolu Ajansı.
 
"Двоє офіцерів Королівських ВМС Нідерландів, які брали участь у розвідці в Гренландії в рамках спільних військових навчань в Арктичному регіоні, завершили свою роботу згідно з планом. Вони покинуть Гренландію сьогодні", - зазначили у заяві. 
 
У ній додали, що голландські офіцери надали оперативну та логістичну допомогу в Гренландії у межах розвідки під керівництвом Данії за участю кількох союзників по НАТО.
 
"Наступним кроком може стати більш масштабне розгортання в рамках НАТО (Arctic Sentry)", - зауважили у заяві та додали, що це питання буде додатково обговорено в НАТО найближчим часом.
 
війна в Україніросія окупантиНідерланди

