Орбан розмістив військових біля газопроводу на кордоні з Сербією

Сербська розвідка відкинула причетність України до вибухівки.

Угорщина встановила військовий контроль над газопроводом на кордоні зі Сербією, яким постачають газ із росії. Відповідне рішення прем'єр-міністр Віктор Орбан ухвалив після заяв про виявлення там вибухівки.

Про це передає The Guardian.

Учора, 6 квітня, Орбан відвідав прикордонну ділянку. Це відбулося через день після того, як Сербія повідомила про виявлення "вибухівки руйнівної сили" поблизу трубопроводу. Угорщина одразу почала говорити, що до цього причетна Україна. Сербія її версію не підтримала. Джуро Йованіч, директор Агентства військової безпеки та контррозвідки Сербії (VBA), спростував припущення партії "Фідес" про причетність України до інциденту, заявивши, що це "неправда". Вибухівка, за його словами, мала американське маркування, але це абсолютно не вказує на зв'язок США із інцидентом.