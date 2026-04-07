07 квітня 2026, 12:33
Орбан розмістив військових біля газопроводу на кордоні з Сербією
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Сербська розвідка відкинула причетність України до вибухівки.
Угорщина встановила військовий контроль над газопроводом на кордоні зі Сербією, яким постачають газ із росії. Відповідне рішення прем'єр-міністр Віктор Орбан ухвалив після заяв про виявлення там вибухівки.
 
Про це передає The Guardian. 
 
Учора, 6 квітня, Орбан відвідав прикордонну ділянку. Це відбулося через день після того, як Сербія повідомила про виявлення "вибухівки руйнівної сили" поблизу трубопроводу. Угорщина одразу почала говорити, що до цього причетна Україна. Сербія її версію не підтримала. Джуро Йованіч, директор Агентства військової безпеки та контррозвідки Сербії (VBA), спростував припущення партії "Фідес" про причетність України до інциденту, заявивши, що це "неправда". Вибухівка, за його словами, мала американське маркування, але це абсолютно не вказує на зв'язок США із інцидентом. 
 
Вибухівку знайшли за тиждень до парламентських виборів в Угорщині, на яких, за даними соцопитувань, правляча партія "Фідес" має всі шанси програти опозиційній "Тисі". "Тиса" підозрює, що ймовірна "операція під фальшивим прапором" може бути спрямованою на вплив на результати голосування. 
 
Орбан тим часом заявив, що перевірив ситуацію, і вона під контролем.
 
"Ми провели перевірку, і я можу повідомити угорській громадськості, що угорські сили оборони здатні взяти цей трубопровід під військову охорону і, за необхідності, захистити його", – сказав він у відеозверненні. 
 
кремль учора підхопив риторику Будапешта й також звинуватив у закладанні вибухівки Україну. Київ відкидає будь-які звинувачення. 

 

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
