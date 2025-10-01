ПАРЄ назвала кількість убитих та ув’язнених українських журналістів і схвалила резолюцію

Відповідну резолюцію було схвалено одноголосно.

За час повномасштабної агресії проти України росіяни вбили 12 журналістів під час виконання ними професійних обов'язків. Ще 26 українських медійників безпідставно ув'язнені країною агресором.

Про це йдеться в резолюції "Журналісти мають значення: необхідність активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, які утримуються в полоні рф", яка була ухвалена ПАРЄ.

Як зазначила автор резолюції, український нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, загалом за час великої війни було вбито 111 журналістів, майже сотня з них загинули як учасники бойових дій або від російських обстрілів чи тортур.