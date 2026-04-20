Париж долучиться до керівництва трибуналу щодо росії

Франція підтримала спецтрибунал проти агресії та увійде до його Керівного комітету.

Франція підтримує створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та має намір увійти до його Керівного комітету.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час виступу на весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

"Франція підтримує створення Спеціального трибуналу, який доповнюватиме Міжнародний кримінальний суд. І я заявляю: Франція приєднається до його Керівного комітету", – наголосив Барро.

Він висловив сподівання, що формування керівного органу трибуналу завершать під час зустрічі міністрів у Кишиневі 14–15 травня.

Глава французької дипломатії підкреслив, що російське керівництво має понести відповідальність не лише за воєнні злочини, а й за саме планування та ведення війни проти України.

"Відшкодування збитків недостатньо. Російським лідерам доведеться відповісти. Немає миру без справедливості і немає справедливості без правди", – заявив він.

Барро також застеріг від послаблення верховенства права в Європі, де, за його словами, дедалі частіше «сила бере гору над законом», а права людини опиняються під загрозою.

На цьому тлі він назвав Раду Європи «бастіоном опору» та підкреслив: посилення обороноздатності Європи має супроводжуватися ''демократичним переозброєнням'', адже сила без правових рамок ризикує обернутися тиранією.

Раніше постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький зазначав, що участь Франції в керівному органі спецтрибуналу додасть йому політичної ваги.