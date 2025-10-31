Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пентагон дав "зелене світло" на передачу Україні Tomahawk – CNN

31 жовтня 2025, 20:35
Пентагон дав
Фото: afp.com
Утім, поставки не почнуться, поки відповідне рішення не ухвалить президент Дональд Трамп.
Міністерство оборони США схвалило передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.  
 
Про це повідомляє CNN.
 
За інформацією джерел видання, Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив Білий дім про те, що постачання Tomahawk Україні не матиме негативного впливу на запаси США. Це відбулося езадовго до зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня.
 
Неназвані європейські чиновники розповіли CNN, що така оцінка Пентагону надихнула європейських союзників США. Вони вважали, що тепер у Вашингтона менше причин відмовляти в передачі Україні Tomahawk. Їхній позитивний настрій підкріпила заява Трампа про те, що у США "багато Tomahawk".
 
Але, як пише видання, американські та європейські чиновники були здивовані, коли Трамп різко змінив свою позицію і сказав Зеленському, що США теж потребують таких ракет.
 
У той же час співрозмовники CNN стверджують, що Трамп не виключив надання Україні Tomahawk і його адміністрація вже підготувала план швидких поставок у разі відповідного наказу американського лідера.
 
Джерела журналістів звернули увагу, що представники Пентагону обговорюють, як українські солдати зможуть пройти навчання і використовувати Tomahawk. Зараз є кілька оперативних питань, які необхідно вирішити.
 
Одне з ключових питань - яким чином Україна запускатиме Tomahawk, оскільки зазвичай такі ракети запускаються з надводних кораблів або підводних човнів. У випадку України пуски, ймовірно, необхідно буде здійснювати з суші. Для цього Морська піхота і Сухопутні війська США розробили наземні пускові установки, які можуть бути передані Україні.
 
Один зі співрозмовників CNN нагадав, що українські інженери знайшли спосіб адаптувати британські ракети Storm Shadow під радянські винищувачі. Тому Україна, ймовірно, зможе знайти технологічне рішення і для Tomahawk.

 

