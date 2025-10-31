Пентагон дав "зелене світло" на передачу Україні Tomahawk – CNN

Утім, поставки не почнуться, поки відповідне рішення не ухвалить президент Дональд Трамп.

Міністерство оборони США схвалило передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

За інформацією джерел видання, Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив Білий дім про те, що постачання Tomahawk Україні не матиме негативного впливу на запаси США. Це відбулося езадовго до зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня.

Неназвані європейські чиновники розповіли CNN, що така оцінка Пентагону надихнула європейських союзників США. Вони вважали, що тепер у Вашингтона менше причин відмовляти в передачі Україні Tomahawk. Їхній позитивний настрій підкріпила заява Трампа про те, що у США "багато Tomahawk".