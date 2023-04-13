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Пентагон обмежив доступ до "злитих" у мережу документів – Білий дім

13 квітня 2023, 15:13
Пентагон обмежив доступ до
Пентагон звузив коло осіб, які мають доступ до секретної інформації.

Пентагон обмежив доступ до документів, опублікованих у мережі, для захисту національної безпеки США та союзників.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми розглядаємо труднощі для національної безпеки. З метою знизити вплив, який може мати публікація цих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів, ми сприймаємо це дуже серйозно, розслідування триває, Міністерство оборони вжило заходів щодо обмеження доступу до цих документів", – заявила спікерка.

Вона додала, що Пентагон після витоку даних також обмежив доступ до секретної інформації.

Крім того, раніше американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США серйозно ставляться до "зливу" секретних документів, тому обіцяють "перевернути кожен камінь", поки не буде знайдено джерело витоку.

 

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