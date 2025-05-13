Пентагон припиняє медичну допомогу трансгендерам у війську
13 травня 2025, 19:09
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Це рішення є частиною виконання політики президента Дональда Трампа щодо виключення трансгендерних осіб із армії США.
Пентагон припиняє надання медичної допомоги трансгендерним військовим, зокрема гормональне лікування та хірургічні операції.
Про це повідомляє Reuters.
За даними меморандуму, з яким ознайомилося агентство Reuters, Пентагон більше не надаватиме гендерно-афірмативну меддопомогу для трансгендерних військовослужбовців.
У документі, підписаному в.о. заступника міністра оборони з питань охорони здоровʼя Стівеном Феррарою, йдеться про заборону на нові гормональні терапії та хірургічні втручання.
"Я доручаю вжити необхідних заходів для негайного впровадження цієї директиви", - заявив він у меморандумі.
Військовослужбовці, за даними видання, обурені меморандумом і вважають його "безпідставно жорстоким і образливим". Один із трансгендерних військових, який побажав залишитися анонімним через страх переслідування, назвав рішення "черговим ляпасом" тим, хто чесно служить.
"Якщо в когось ще залишались сумніви, їх більше немає: трансгендерні військові більше не мають права на такий самий медичний догляд, як їхні колеги", - зазначив він.
За офіційними даними, у лавах регулярної армії та Національної гвардії США служать 4 240 трансгендерних військових. Хоча правозахисники називають вищі цифри. Опитування компанії Gallup, оприлюднене у лютому, показало, що 58% американців підтримують право трансгендерних людей відкрито служити в армії.