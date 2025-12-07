Пентагон вивчає досвід України щодо автономних систем озброєння для своїх ЗС – Гегсет

Гегсет заявив про створення глобального оборонного щита.

Збройні сили США вивчають досвід застосування автономних систем озброєнь під час бойових дій в Україні, щоб використовувати його у власних військових операціях.

Про це заявив голова Пентагону Піт Гегсет на форумі президентського фонду Рональда Рейгана у Каліфорнії, виступ опублікував канал Пентагону.

Гегсет вважає, що саме автономні платформи та технології штучного інтелекту визначатимуть характер майбутніх збройних конфліктів.