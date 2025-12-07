Пентагон вивчає досвід України щодо автономних систем озброєння для своїх ЗС – Гегсет
07 грудня 2025, 12:35
Фото: afp.com
Гегсет заявив про створення глобального оборонного щита.
Збройні сили США вивчають досвід застосування автономних систем озброєнь під час бойових дій в Україні, щоб використовувати його у власних військових операціях.
Про це заявив голова Пентагону Піт Гегсет на форумі президентського фонду Рональда Рейгана у Каліфорнії, виступ опублікував канал Пентагону.
Гегсет вважає, що саме автономні платформи та технології штучного інтелекту визначатимуть характер майбутніх збройних конфліктів.
Він також додав, що країни-партнери США мають збільшувати витрати на оборону, щоб підтримувати спільну безпеку.
Міністр зазначив, що Вашингтон працює із союзниками над створенням глобальної системи оборонного захисту. У планах – створення спільного оборонного щита з добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові захищати й свої, і спільні інтереси.