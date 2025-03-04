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Пентагон заперечує згортання наступальних кібероперацій проти рф – Bloomberg

04 березня 2025, 08:07
Пентагон заперечує згортання наступальних кібероперацій проти рф – Bloomberg
Фото: АFP
Співрозмовник, що коментував на умовах анонімності, стверджує, що ніяких команд про паузу не надходило.
У Пентагоні заперечують повідомлення у ЗМІ про те, що новий міністр оборони Піт Гегсет розпорядився зупинити наступальні кібероперації проти росії. 
 
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного високопосадовця.
 
Співрозмовник, що коментував на умовах анонімності, стверджує, що Гегсет не скасовував та не відкладав ніяких операцій, спрямованих проти "зловмисних російських цілей", та що ніяких команд про паузу чи подібних не надходило. 
 
Видання з кібербезпеки The Record у п'ятницю повідомило, що Гегсет наказав Кіберкомандуванню США, підрозділу у структурі Пентагону, відмовитися від планування наступальних кібероперацій проти росії. Незабаром це повідомлення було підтверджено іншими виданнями. 
 
Після того низка демократів висловили обурення, зокрема лідер меншості у Сенаті Чак Шумер, який заявив, що адміністрація Трампа дає москві "вільний пропуск", у той час як російські кібератаки проти американської критичної інфраструктури не припинялись. 
Пентагонвійна в Україніросія окупанти

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