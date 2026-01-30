Переговорники рф вибачилися за жертви після ударів по Одесі та Харківщині – NYT

Російська сторона заявила, що нібито не всі підрозділи знали про початок перемир'я.

Російські переговорники в приватному порядку вибачилися за жертви після ударів по Одесі та по пасажирському поїзду в Харківській області.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на українського чиновника.

За його словами, Україна на зустрічі з російськими переговорниками на минулих вихідних попросила про припинення ударів. Він підкреслив, що російська сторона погодилася, але не в письмовій формі.

Чиновник у розмові з журналістами назвав енергетичне перемир'я "джентльменською угодою" між переговорниками України та росії. Він додав, що угода не була виконана відразу.

Співрозмовник видання зазначив, що 27 січня росіяни запустили дрони і ракети по Одесі і пасажирському поїзду в Харківській області, в результаті чого загинули п'ятеро людей. Він заявив, що незабаром після цього російські переговорники принесли вибачення в приватному порядку. За його словами, російська сторона заявила, що не всі підрозділи ЗС рф отримали наказ про припинення вогню.