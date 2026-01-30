Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Переговорники рф вибачилися за жертви після ударів по Одесі та Харківщині – NYT

30 січня 2026, 20:15
Переговорники рф вибачилися за жертви після ударів по Одесі та Харківщині – NYT
Фото: Reuters
Російська сторона заявила, що нібито не всі підрозділи знали про початок перемир'я.
Російські переговорники в приватному порядку вибачилися за жертви після ударів по Одесі та по пасажирському поїзду в Харківській області.
 
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на українського чиновника.
 
За його словами, Україна на зустрічі з російськими переговорниками на минулих вихідних попросила про припинення ударів. Він підкреслив, що російська сторона погодилася, але не в письмовій формі.
 
Чиновник у розмові з журналістами назвав енергетичне перемир'я "джентльменською угодою" між переговорниками України та росії. Він додав, що угода не була виконана відразу.
 
Співрозмовник видання зазначив, що 27 січня росіяни запустили дрони і ракети по Одесі і пасажирському поїзду в Харківській області, в результаті чого загинули п'ятеро людей. Він заявив, що незабаром після цього російські переговорники принесли вибачення в приватному порядку. За його словами, російська сторона заявила, що не всі підрозділи ЗС рф отримали наказ про припинення вогню.
 
Експерт з росії та України з RAND Corporation Самуель Чарап заявив журналістам, що енергетичне перемир'я може бути заходом для зміцнення довіри між сторонами. Він підкреслив, що взаємне припинення вогню може продемонструвати серйозність намірів у переговорах.
 
"Це не означає, що удари припиняться назавжди", - додав Чарап.
 
війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється