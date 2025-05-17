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Переговори в Стамбулі показали, що путіну взагалі не потрібна мирна угода – WSJ

17 травня 2025, 16:48
Переговори в Стамбулі показали, що путіну взагалі не потрібна мирна угода – WSJ
Фото: REUTERS
путін ризикує розсердити Трампа, але, можливо, він готовий до такого варіанту
Зустріч української та російської делегацій в Стамбулі чітко засвідчила, що путін не готовий до прийнятної мирної угоди так само, як і в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Ці переговори мали би нарешті відкрити очі Дональду Трампу, аби він побачив, хто насправді є перешкодою на шляху до миру.
 
Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).
 
Цього тижня путін продемонстрував хитрий маневр – надіслати на переговори делегацію із другорядних чиновників, остаточно поховавши ідею 30-денного перемир’я. У цей час на фронті російська армія посилила атаки. 
 
"путін дав зрозуміти, що його вимоги не змінилися з початку війни. Ці вимоги включають територіальні поступки Києва, радикальне скорочення чисельності української армії та обіцянки, що Україна ніколи не вступить до НАТО і що жодні війська НАТО не будуть розміщені в Україні", – пише WSJ.
 
Зараз українські та західні розвідувальні служби повідомляють, що росія накопичує війська на сході України, готуючись до поновлення наступу, очевидно, намагаючись захопити більше території, перш ніж розпочати будь-які серйозні переговори.
 
Американський політичний аналітик Томас Грем вважає, що, надіславши на переговори делегацію низького рівня, путін зумисне зайняв неприйнятну для України позицію. І ця жорстка стратегія путіна ризикує роздратувати Трампа, на якого вдома чинять усе більший тиск щодо посилення санкцій проти росії, пише WSJ. 
 
"Однак залишається питання, чи готовий президент США використати свою владу, щоб посилити тиск на свого російського колегу, щоб той рухався до миру, особливо чи перекриє він економічну артерію росії: її експорт енергоносіїв", - зазначає автор публікації.

 

Путінвійна в Україніросія окупанти

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