Переговори в Стамбулі показали, що путіну взагалі не потрібна мирна угода – WSJ

путін ризикує розсердити Трампа, але, можливо, він готовий до такого варіанту

Зустріч української та російської делегацій в Стамбулі чітко засвідчила, що путін не готовий до прийнятної мирної угоди так само, як і в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Ці переговори мали би нарешті відкрити очі Дональду Трампу, аби він побачив, хто насправді є перешкодою на шляху до миру.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Цього тижня путін продемонстрував хитрий маневр – надіслати на переговори делегацію із другорядних чиновників, остаточно поховавши ідею 30-денного перемир’я. У цей час на фронті російська армія посилила атаки.

"путін дав зрозуміти, що його вимоги не змінилися з початку війни. Ці вимоги включають територіальні поступки Києва, радикальне скорочення чисельності української армії та обіцянки, що Україна ніколи не вступить до НАТО і що жодні війська НАТО не будуть розміщені в Україні", – пише WSJ.