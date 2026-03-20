Перекладачка путіна очолить місію ОБСЄ зі спостереження на виборах в Угорщині

20 березня 2026, 08:33
Фото: Guardian
Упродовж років посадовиця працювала у міністерстві закордонних справ росії.
Правозахисні організації Угорщини висловили невдоволення призначенням Дар'ї Боярської координаторкою місії ОБСЄ, яка стежитиме за перебігом парламентських виборів в Угорщині.
 
Про це пише The Guardian.
 
Боярська тривалий час була перекладачкою російського диктатора путіна під час офіційних заходів, зокрема зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Осаці у 2019 році. Вона працювала у міністерстві закордонних справ росії, а з 2021 року перейшла на повноцінну роботу в ОБСЄ, де дійшла до посади старшої радниці парламентської асамблеї. 
 
Попри те, що наразі Боярська не отримує гроші від російського уряду, а доказів її зв'язку зі спецслужбами країни-агресора не існує, угорські активісти побоюються, що очільниця моніторингової групи ОБСЄ втручатиметься у вибори на користь проросійського прем'єра Віктора Орбана.
 
На підтвердження цих аргументів говорить той факт, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Боярська продовжувала регулярно відвідувати росію, а у 2022 році її було оголошено персоною нон-грата у Польщі.

 

